Si abbassa la curva dei contagi da Coronavirus nella provincia Bat: dopo gli 8 positivi accertati nella giornata di ieri, sono 2 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, in base alle informazioni fornite dal bollettino epidemiologico diramato dalla Regione.

Si tratta di un cittadino di Canosa di Puglia e di un altro residente a San Ferdinando. In entrambi i casi non si tratta di persone rientrate in Puglia dall’estero o da altre regioni. Quanto al positivo di San Ferdinando, potrebbe trattarsi di uno dei due nuovi contagi segnalati, tre giorni fa, dal sindaco Salvatore Puttilli ma non ancora conteggiato nel bollettino regionale. Il primo cittadino, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, aveva dato notizia di due nuovi casi riguardati persone domiciliate a San Ferdinando, sulle quali sono in corso, come da prassi, le indagini epidemiologiche.

Ieri erano stati 8 invece i casi registrati nella sesta provincia: 5 sono di Barletta: si tratta, nello specifico, di una famiglia di quattro persone, tornata da una vacanza in Sardegna, più un altro cittadino barlettano. A questi si aggiungono un soggetto di Spinazzola, contagiatosi in una caserma di Pomezia, un tranese rientrato dalla Bulgaria più un contatto diretto di un soggetto già infetto, per il quale però non è ancora stato possibile accertare il comune di residenza.

Con i due casi odierni, sono 60 i pazienti che risultano attualmente positivi nella sesta provincia, mentre sale a 442 il numero dei contagi complessivi da quando ha avuto inizio l’emergenza sanitaria.