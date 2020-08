Cinque punti di penalizzazione al Bitonto, che resta in D, retrocessione per il Picerno e Foggia virtualmente promosso in Serie C da primo in classifica nel girone H di serie D 2019/2020.

E’ la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale su Picerno-Bitonto 3-2, partita giocata il 5 maggio 2019. Squalifiche da due a un anno per i calciatori Anaclerio, Picci, Fiorentino, Montrone, Patierno e Turitto, inibito per quattro anni il dc lucano Mitro. I club potranno presentare ricorso entro 5 giorni.