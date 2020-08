«All’improvviso, sono stato investito per una nuova sfida. Il partito (PD) mi ha chiesto un sacrificio, rappresentare un grande partito in una grande città sia per le amministrative che per le Regionali». A parlare è il segretario del Partito Democratico di Andria, Giovanni Vurchio che sarà della partita per entrare in consiglio regionale. Dopo lo stop del notaio Zinni è arrivata dunque l’investitura del segretario cittadino andriese.

«Per Andria e per la Puglia ci vuole tanto cuore, tanta passione, tanta determinazione e tanta forza – dice Vurchio – Ritengo sia una sfida difficilissima ma importante perché di supporto al candidato sindaco Giovanna Bruno. Tutti insieme per ridare ad Andria un nuovo pizzico di speranza».