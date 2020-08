Sono 21 i convocati dal tecnico Luigi Panarelli per la partenza del ritiro di San Giovanni Rotondo in cui la Fidelis Andria resterà da domenica 16 agosto e sino a mercoledì 2 settembre. Ci sono tutti gli over con cui sono già stati sottoscritti accordi e vi sono anche gli under con cui il DS Di Bari ha già concluso le trattative. Ci sono anche quattro giovani atleti del 2002 che lo scorso anno sono stati tra i protagonisti del promettente campionato della Juniores Fidelis e che saranno al via in ritiro.

Comincia a prender forma, dunque, la Fidelis Andria 2020-2021. Per lunedì previsti i primi test atletici mentre in questi giorni si stanno completando tutti i test sierologici ed anche i tamponi dove necessario, come raccomandato nel protocollo sanitario pubblicato nei giorni scorsi.