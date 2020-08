Si terrà lunedì 10 agosto, presso il comitato Materia Prima in c.so Cavour 150 ad Andria, “Firma e Firmamento”, l’evento di raccolta firme a supporto della lista Andria Bene in Comune e di Giovanna Bruno Sindaco.

Sarà possibile passare a firmare dalle 20:00 fino a tarda sera. Al momento istituzionale seguirà infatti, dalle 21:00, un tributo alla canzone d’autore italiana, eseguito tutto in acustico da “Canzoni al Contrario” il duo di musicisti composto da Gerardo Tango e Carmine Terracciano. Un concerto a lume di candela, per tenere il cielo della notte di San Lorenzo come cornice, e renderlo il più vicino e visibile possibile.

«La prima data utile che abbiamo trovato per il nostro evento di raccolta firme è stata il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, e la coincidenza non poteva passarci inosservata, così è nata l’idea di Firma e Firmamento» spiegano gli organizzatori. «Così come sempre cerchiamo di fare, abbiamo colto l’occasione per associare al momento istituzionale di raccolta firme a supporto della lista Andria Bene in Comune, un momento artistico e culturale. Dalle 21:30 andrà in scena “Canzoni al Contrario” il progetto dei musicisti Gerardo Tango e Carmine Terracciano, che eseguiranno un tributo acustico alla canzone d’autore italiana».

«Il concerto sarà eseguito a luci spente – continua la nota – o meglio a lume di candela, così che si possa vedere meglio il cielo stellato, che rimane pur sempre il principale protagonista della notte di San Lorenzo».

«Per il 10 agosto non prendete impegni – concludono gli organizzatori – Passate a darci la vostra firma, il vostro supporto, e godervi con noi una serata che si preannuncia speciale. L’ingresso è libero».