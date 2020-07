«Nessuna delle oltre 40 Associazioni aderenti al Forum Ambiente Salute Andria “Ricorda Rispetta” ha mai manifestato la volontà di uscire dal Forum. Pertanto l’attività del Forum cittadino prosegue con regolarità secondo il percorso tracciato. Un impegno al servizio della città che va oltre, ben oltre le persone, le loro velleità e legittime ambizioni, anche politiche e partitiche purché rigorosamente al di fuori del Sodalizio Civico». Si legge così in una nota.

«Dopo l’incontro tenutosi lo scorso 20 luglio presso il Chiostro della Biblioteca diocesana “San Tommaso D’Aquino” nella città di Andria, al quale hanno partecipato i membri in rappresentanza delle Associazioni iscritte determinando una serie di iniziative che prevedono anche la puntuale verifica delle attività istituzionali sul territorio a tutela della salute pubblica, dopo le numerose denunce presentate in tal senso, lunedì 27 luglio, alle ore 20,00 in viale Roma nr. 16, nuovo appuntamento per ratificare le decisioni del 20 luglio che prevedono anche azioni di carattere giudiziario per le verifiche delle attività istituzionali e per appurare se abbiano dato o meno i riscontri previsti in termini di prevenzione ma anche e soprattutto di repressione dei reati palesemente commessi da ignoti. Nel corso dell’Assemblea si procederà con la formalizzazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate così come sarà importante decidere il percorso indipendente ed autonomo che potrebbe ben presto mettere a confronto tutti i candidati sindaci sulla tematica che sta più a cuore ai cittadini cioè quella ambientale e soprattutto quella legata alla salute pubblica fortemente compromessa in un contesto amministrativo ed istituzionale che ad oggi ancora non è stato in grado di dare le risposte attese da anni, da decenni ormai».