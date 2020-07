È partito il countdown per la II edizione di “VINI/LE Soundsfood” organizzato dall’Associazione Sociale e Culturale IDEAZIONE di Andria. L’evento si terrà questo sabato 25 luglio presso la masseria “La Mezzana”, sita in Contrada Zagaria snc. Sarà una serata all’insegna del divertimento, tra percorsi enogastronomici tipici del nostro territorio, tra cui vino, taralli, mozzarelle, burrate e zampina, e della buona musica in vinile del dj Giuseppe Caputo, il quale proporrà musica soul, funky, dance anni 90.

L’evento si svolgerà nella massima sicurezza, seguendo le linee guida della Regione Puglia, con ordinanza regionale del 03/07/2020, contenente le misure idonee a prevenire il rischio del contagio da Covid-19. Ragion per cui, si chiede di arrivare in loco con largo anticipo, per evitare assembramenti e provvedere alla misurazione della temperatura all’ingresso della masseria. Si chiede all’utenza di raggiungere il luogo dell’evento muniti di mascherine a protezione delle vie aeree. Si richiede di indossarla, ogniqualvolta non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esclusi da tale obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni, i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti. Per il normale distanziamento interpersonale, saranno garantiti percorsi di accesso alla degustazione enogastronomica regolamentati, mediante segnaletica, permettendo un ordinato flusso di piccoli gruppi di persone per volta. Sarà garantito l’uso di materiale in plastica monodose imbustato e garantito il rispetto di tutte le norme vigenti anti – contagio da parte di tutti gli operatori dello staff.

Per informazioni sui ticket “Food and wine” è possibile già rivolgersi direttamente alla segreteria dell’Associazione Sociale e Culturale “IdeAzione” sita in Via Vespucci 44/46, oppure sarà possibile contattare telefonicamente la stessa al numero 370 371 67 11.

I partners: caseificio “Primo Latte”, tarallificio “Fiore di Puglia”, cantine vinicole “Agresti” e “Conte Spagnoletti Zeuli”, “Ragno d’Oro – Il Chioschetto”.