Dopo il grande successo riscosso nel 2019, anche quest’anno la parrocchia San Luigi a Castel del Monte ha ideato ed organizzato una serie di eventi, nel periodo estivo, «che ci permetteranno di stare insieme, di sorridere ma anche che ci daranno degli importanti spunti di riflessione», scrive il parroco don Riccardo Agresti.

Ciò che resta invariato, rispetto al Programma “PAESAGGI UMANI E SPIRITUALI” del 2019, è l’obiettivo: costruire una comunità fondata su valori condivisi di accoglienza e solidarietà, integrando le vicende umane con un percorso spirituale, per realizzare un paesaggio nuovo, di grande armonia. «Il tempo trascorso – spiega don Riccardo Agresti – con il suo carico di sofferenze e privazioni, ci ha cambiati, perché ci ha insegnato a guardare vicino, a non sciupare, ad apprezzare ciò che abbiamo ricevuto come dono, a cominciare dalla nostra libertà e dalle nostre relazioni affettive, alle quali abbiamo dovuto rinunciare per un lungo periodo di tempo, chiusi nelle nostre case».

ECCO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI:

Venerdì 31 Luglio 2020 – ore 20.00

CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DEL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI

Martedì 4 Agosto 2020 – ore 20.00

LE COLONNE SONORE DEL CINEMA ITALIANO con il Quartetto Mercadante

Venerdì 14 Agosto 2020 – ore 20.00

“IL VECCHIO E IL MARE” con Sebastiano Somma

Lunedì 17 Agosto 2020 – ore 20.00

“LA GUERRA DI ROCCO” diretto e interpretato da Massimo Giordano

Giovedì 20 Agosto 2020 – ore 20.00

XXXIII CANTO DEL PARADISO E LA PREGHIERA di Giuseppe Fanfani

Domenica 23 Agosto 2020 – ore 20.00

Spettacolo Teatrale “LACRIME DE CRISTE” – U ciucciariedde de Riccardo

(con i ragazzi del Progetto Diocesano “SENZA SBARRE”)

«Ci auguriamo – conclude don Riccardo Agresti – che questa serie di eventi che abbiamo ideato e che vi stiamo proponendo, siano di vostro gradimento e di essere in tanti a sostenere con la partecipazione questo programma. Soprattutto ci auguriamo di essere sempre più una Comunità Parrocchiale che, seppur nella sua unicità, possa essere d’esempio per le altre nell’accogliere dei fratelli con le loro fragilità».

Per info e/o biglietti chiamare il 331-2491530 oppure rivolgervi presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte o la Grande Masseria San Vittore.