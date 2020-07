Doppio intervento dei vigili del fuoco ad Andria. Dopo la fuga di gas in via Settembrini, i vigili sono intervenuti anche in via Bruno Buozzi a causa della caduta di calcinacci da alcuni balconi delle case popolari lì presenti. Nessun ferito fortunatamente, ma il materiale staccatosi dalla palazzina in questione è ingente e avrebbe potuto provocare ben altre conseguenze. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Andria per deviare il traffico e consentire il veloce svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza della zona da parte dei vigili del fuoco.

