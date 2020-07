Una lunga esperienza alle spalle, ed una maturità acquisita tale da certificare un salto di qualità verso nuovi grandi obiettivi. Ad Andria nasce la band “Le Urla” composta da Francesco Bruno alla voce, Nunzio Davide Campanale alle chitarre, Riccardo Ernesto batteria e percussioni, e Antonio Strignano polistrumentista (basso, tastiere e sample).

Per i quattro giovani andriesi è giunto il momento del proprio “esame di maturità” in termini musicali attraverso la scelta di un genere indie pop con influenze elettroniche, dai suoni melodiosi e ricchi di significato. Il tutto unito dalla voce intensa di Francesco Bruno.

Per Le Urla l’inizio è già di gran carriera grazie alla firma con l’etichetta discografica indipendente Matilde Dischi, con sede a Milano, ed al Maionese Project in cui la band andriese è stata inserita: un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le proprie canzoni.

Il biglietto vincente che ha permesso a Le Urla di entrare in questo mondo affascinante è il primo singolo intitolato “Ultimo Giro”, disponibile a partire da oggi, martedì 21 luglio 2020, su Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, Amazon, e Tidal. “Ultimo Giro”, così come i primi brani della band presto online, è stato prodotto grazie al sostegno del musicista barese Luca Giura, in arte Molla.

Un sound tutto nuovo è pronto per essere lanciato nel panorama musicale pugliese. Un nuovo inizio, una nuova sfida targata Le Urla.