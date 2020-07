È online, sul sito della Regione Puglia, la graduatoria dei soggetti ammissibili che hanno fatto domanda di partecipazione all’Avviso per la valorizzazione e la fruizione dei Beni ecclesiastici. Sono 48: 18 in Provincia di Bari, 10 in Provincia di Foggia, 8 in Provincia di Lecce, 6 nella Bat, 3 in Provincia di Brindisi, 3 in Provincia di Taranto.

Per la Bat ci sono anche Andria, Trani e Canosa, oltre a Barletta e Bisceglie. Ad Andria saranno destinati 999.073,73 euro per il Seminario Vescovile, con il progetto “Libri e persone a servizio dell’uomo”. A Trani 1 milione di euro per la Cattedrale, con il progetto “La Cattedrale racconta – Interventi per il restauro integrato del transetto, forniture e servizi laboratoriali, divulgativi ed innovativi per il potenziamento dell’offerta al visitatore della Cattedrale di Trani (BT)”. A Canosa 998.700,35 euro per la Concattedrale Basilica di “San Sabino”, con il “Progetto di completamento opere di restauro, risanamento conservativo ed allestimento di Palazzo Fracchiolla Minerva – Museo dei Vescovi”.

L’avviso, che prevedeva inizialmente una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, è stato implementato, lo scorso 6 luglio, a 40 milioni.