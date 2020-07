Momenti di apprensione ad Andria. Poco dopo le 18.30 in via Duca degli Abruzzi un anziano è stato colto da malore, accasciandosi in strada. Allarmati, alcuni passanti hanno contattato il 118 intervenuto prontamente sul posto con una equipe sanitaria. L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale “Bonomo” di Andria.