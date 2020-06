Per Luca Bianchini il rapporto con i suoi lettori è fondamentale e in un momento come questo, in cui viaggiare e fare eventi in libreria è ancora impossibile, si è deciso con l’autore di organizzare un tour virtuale di presentazioni coinvolgendo inizialmente 20 librerie in tutta Italia.

Gli eventi saranno geolocalizzati così da dare la possibilità a ogni libreria di offrire un evento in esclusiva per i suoi lettori e ritrovare così anche la dimensione territoriale di un normale tour in giro per l’Italia.

Ecco come avverranno questi incontri: la libreria comunicherà l’incontro sulla propria pagina Facebook. A questo evento parteciperanno i lettori invitati dalla libreria, esattamente come quando si va a una presentazione fisica.

Luca Bianchini che risponderà in diretta. L’accredito non è legato all’acquisto del libro ma chi parteciperà all’evento virtuale avrà la possibilità di acquistare la copia del libro con la dedica, che l’autore ha firmato in precedenza a casa sua. Inoltre attraverso la chat presente sulla schermata Facebook i lettori potranno fare domande ache risponderà in diretta. L’accredito non è legato all’acquisto del libro ma chi parteciperà all’evento virtuale avrà la possibilità di acquistare la copia del libro con la dedica, che l’autore ha firmato in precedenza a casa sua. Appuntamento:

19 Giugno – Andria

Mondadori Bookstore – ore 18.30

https://www.facebook.com/ libreria.andria/

@libreria.andria