Recupero delle prestazioni non eseguite da marzo in poi, riapertura di tutte le prenotazioni e ripartenza al sicuro. Sono questi i punti chiave delle attività in corso nei presidi ospedalieri e territoriali della Asl Bt: in tutte le strutture è possibile accedere su prenotazione e viene chiesto il rispetto degli orari per garantire la massima sicurezza per pazienti e operatori.

Per recuperare le prestazioni non erogate da marzo la Asl ha avviato un piano di recupero, secondo le linee guida regionali. Il paziente viene contattato dagli uffici della Asl per prendere un nuovo appuntamento e naturalmente non è necessario pagare nuovamente il ticket dovuto. Anche per gli interventi in day service l’iter da seguire è lo stesso: il paziente viene contattato dalla Asl e in questi casi viene eseguito un tampone nelle 48 ore prima che precedono l’intervento.