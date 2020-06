«Il Consiglio regionale deve tornare a svolgere le sue attività normalmente: i dati sul Covid-19 certificano l’assenza di un’emergenza in Puglia tale da giustificare il proseguo dei lavori da remoto. Il parlamento si riunisce regolarmente e non si capisce perché la nostra Regione non possa fare lo stesso». Interviene così, in una nota, il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo.

«Non vorremmo che sia una scelta di convenienza elettorale: continuare ad operare in “smart working”, con riunioni in video conferenza e assenza dei collaboratori nel palazzo istituzionale, lascia campo libero alla Giunta regionale e riduce lo spazio del confronto. Ora, visto che la politica dispone per la politica, si decida di tornare a lavorare, consentendo al Consiglio di concludere la legislatura in modo regolare e non di essere in ostaggio delle ambizioni del presidente Emiliano».