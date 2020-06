E’ proprio il caso di dirlo: finalmente! Dopo giorni passati chiusi in casa per il lockdown, il Centro Subacqueo di Andria è tornato a dare il suo contributo in tema di salvaguardia ambientale. Ieri, domenica 7 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, il gruppo capitanano dall’istruttore andriese Giuseppe Bartolomucci è tornato in azione per recuperare diversi rifiuti in mare, ed in particolare tra Polignano a Mare e Monopoli, in località Cala Incina.

Una bella mattinata all’insegna dell’amore per l’ambiente. Il gruppo di sub, una dozzina di persone, ha recuperato diversi materiali dannosi per la vita marina: plastica, micro plastica, vetro, metalli, e molto altro ancora. «Un’azione – sottolinea Giuseppe Bartolomucci – che vuole sensibilizzare tutti a rispettare il mare».