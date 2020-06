La lega Puglia presenta il lavoro svolto in questi mesi con la redazione di linee programmatiche utili al tavolo politico del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. Una conferenza stampa questa mattina a Bari, arrivata all’indomani delle molte polemiche scaturite dalla scelta di lanciare come Lega il nome di Nuccio Altieri quale ipotetico candidato di sintesi del centrodestra dopo la discesa, ormai da diverso tempo, in campo di Raffaele Fitto per Fratelli d’Italia.

Il segretario regionale Luigi D’Eramo ha dunque tranquillizzato tutti spiegando che l’unita della coalizione è il faro che accompagnerà le scelte. Insomma nessuna fuga in avanti con Nuccio Altieri ma solo una naturale sintesi delle idee programmatiche poste in campo dalla Lega. Al momento non ci sono ipotesi di divisione.

Fine settembre è la data che potrebbe rappresentare una buona idea quale ipotesi da utilizzare per la scelta del prossimo Governatore della Puglia.

Un programma che ora andrà trasformato in progetti concreti da presentare al più presto una volta al Governo della Regione ha spiegato Altieri. Undici punti in cui tre sono i termini essenziali: buonsenso, fiducia nei pugliesi e semplicità.

