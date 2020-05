«Cari amici, sapete che da qualche tempo si è insediata la Comunità di misura alternativa al carcere, presso la Masseria San Vittore, nel Progetto Diocesano “SENZA SBARRE”.

Le strade per raggiungere questa Masseria, immersa nella natura e con un carico di storia educativa verso le fragilità umane, sono tutte dissestate con tratti impercorribili. Possiamo continuare a sperare che “qualcuno” si ricordi di questo territorio? Noi ci siamo sempre rimboccati le maniche e abbiamo preso iniziative che ci hanno liberati e hanno costruito solchi per “liberare gli altri”. Allora ecco l’appello, cari amici contadini e proprietari di terreni, uniamoci e sosteniamo insieme questo progetto. Dona 1 m2 (valore € 10,00) per la bitumazione della strada che congiunge la Strada Statale 170 alla Masseria San Vittore (passando per il Ristorante “Madre Terra”) e la strada che da “Lama di Carro” portano alla Masseria». Intervengono così, in una nota, Don Riccardo Agresti e Don Vincenzo Giannelli.

«Non è impossibile valorizzare questo nostro territorio. Tutto dipende dalla nostra visione che deve andare oltre il presente. Guardare avanti significa costruire ponti che danno speranza a tanti e danno benefici a tutti. Ci aspettiamo un grande consenso da parte vostra e tutti coloro che vogliono contribuire possono raggiungerci presso la Masseria San Vittore o la parrocchia San Luigi a Castel del Monte per dare il loro assenso e creare un “moto” positivo e rivoluzionario.

Questo progetto è un patrimonio di tutti e dobbiamo valorizzarlo con il sostegno di tutti».