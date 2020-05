In pieno periodo di emergenza a causa del Covid-19 c’è anche chi prova a dare una sferzata importante alla propria attività. E’ il caso della Rcarni di Andria che oggi ha inaugurato il suo nuovo store aziendale in un’ampia struttura divista tra via Padre Leone Dehon e via Barletta. Un luogo scelto appositamente per la grande visibilità e facilità di accesso. Un luogo che rappresenta una nuova idea di vendita al dettaglio della carne: un take away assistito per un concept completamente innovativo che pone la famiglia Reggente di Andria tra le prime in assoluto in questo delicato campo.

“Tagliati per la qualità” è il claim scelto per questa nuova avventura . Generazione dopo generazione da oltre 70 anni l’attività di commercializzazione delle carni di ogni tipo. Rcarni è tradizione ed innovazione a disposizione sia dell’ingrosso con la fornitura per numerosissime importanti attività di ristorazione del territorio, e sia al dettaglio. Dalle piccole botteghe in città ad un vero e proprio store in cui qualità, massima attenzione alle misure di sicurezza per questa emergenza sanitaria e quantità, si sposano alla perfezione.

Stamane il taglio del nastro e l’apertura al pubblico con in testa il capostipite e cioè Pasquale Reggente. Da una sua idea, oltre 70 anni fa, l’inizio di una storia aziendale fatta di tanta soddisfazione, crescita costante ed un approccio ai clienti unico nel suo genere. Provare per credere.