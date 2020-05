Saranno l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e il The Jenner Institute dell’Università di Oxford, entrambi impegnati in importanti progetti di ricerca sul vaccino contro il Covid-19, i beneficiari della borsa di ricerca “Pasquale Pisani” 2020.

L’Associazione “Pasquale Pisani” Onlus, nata sul territorio andriese con l’obiettivo, tra gli altri, di promuovere e sostenere la ricerca scientifica, in considerazione della pandemia da Covid-19 in corso e della necessità di individuare al più presto un vaccino in grado di contrastarne la diffusione, ha premiato l’abnegazione, gli sforzi e i brillanti risultati raggiunti dai due istituti nei progetti di ricerca in corso.

In particolare, la borsa di ricerca del valore di duemila euro contribuirà, nel caso dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, alla realizzazione dello studio sulla biologia del virus con modelli di coltura in vitro bidimensionale e tridimensionale; dello studio della patogenesi mediante marcatore di infezione e gravità; ammodernamento delle attrezzature dei laboratori e della banca biologica.

Nel caso del The Jenner Institute, invece, la borsa contribuirà alla ricerca del vaccino contro il contro il Covid-19 che l’istituto inglese sta sviluppando in collaborazione con l’azienda italiana IRBM di Pomezia. Lo sviluppo del vaccino, dopo aver superato brillantemente i test in laboratorio e sui Macachi Rhesus, è ora nella fase di sperimentazione dell’efficacia sull’uomo.

Per i responsabili della Onlus “si è trattato di una scelta doverosa e ben ponderata perché mai come in questo momento è necessario supportare gli straordinari sforzi messi in campo dalla comunità scientifica nel tentativo di debellare questo virus che sta funestando il mondo intero. Ringraziamo i donatori che non mancano mai di farci sentire la loro vicinanza sostenendo i progetti dell’associazione.”

È possibile sostenere i progetti di ricerca destinando il 5xmille all’Associazione Pasquale Pisani Onlus inserendo il Codice Fiscale 90106200729 nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi.