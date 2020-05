«Mentre bar e ristoranti aspettano risposte sull’utilizzo dello spazio pubblico adiacente le proprie attività per ripartire, la Gestione Commissariale della nostra città emana un bando per ricercare e nominare un direttore generale, (ad oggi mai esistito come figura professionale) alla “Multiservice S.p.a.”, dopo la nomina del nuovo amministratore. Unico socio è il Comune di Andria ed il compenso sarà intorno ai 50.000 euro annui. Il tutto in questo periodo, alla quasi scadenza dell’incarico commissariale e con i dipendenti della Multiservice in cassa integrazione».

Ad affermarlo è l’ex assessore alla Polizia Locale del Comune di Andria Pierpaolo Matera.