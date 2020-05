E’ tutto pronto ad Andria per l’iniziativa “La notte bianca dei balconi” in programma domani (venerdì 15 maggio). Una serata in cui gli andriesi ceneranno sui propri balconi, allestendoli nel migliore dei modi a mo’ di ristorante, e s’impegneranno a comprare la propria cena da asporto presso uno dei locali della città, facendosela consegnare a domicilio. Chi non ha un balcone, può usare una finestra.

All’iniziativa possono aderire tutti, indistintamente. Stessa cosa vale per le attività commerciali. La Confcommercio Andria ha comunicato un elenco di esercizi andriesi che hanno aderito a LA NOTTE BIANCA DEI BALCONI, (elenco in continuo aggiornamento), tuttavia anche chi non è presente nella lista può partecipare liberamente. Una sottolineatura che arriva direttamente dagli organizzatori dell’evento.

Intanto, questo è l’elenco di Confcommercio:

– Ristorante Berberis

– SUPERPIZZA

– SOIP AMAUR

– 4chetta Fudd

– Est – Vinum et Cibus

– Sapori dei Tempi

– Radici – Enocucina

– Tonnoconte – Relais & Restaurant

– Cinque Quarte

– Il Cortile – Andria

– Il Turacciolo

– Bastian Contrario Osteria

– Bar Pasticceria Fantasy

– Coffee Cream

– Lattemiele caffè

– Bar Pasticceria Alexander

– Caffè Gabe’ Free Wi-Fi

– Dolci Manie

– Alveare

– Petit Gateau

– Caffetteria Dell’Angolo

– Bar Marinacci

– Bar Pasticceria Arcoantico Andria

– Caffè Sospeso Andria

– Bar Scaramouque

“La notte bianca dei balconi”, promossa da Andria Bene in Comune, vuole essere un modo per sostenere un ambito importante del tessuto economico cittadino e non far morire un pezzo di Andria. Vuole anche essere un modo per fare comunità: mangiare sui balconi ha una rilevanza sociale densa, che ci pone in relazione con il vicinato in una dimensione intima, prodotta proprio dall’atto di mangiare. Vedere le vie e i condomini, con i balconi popolati e trasformati in ristoranti, sarà un modo di riscoprirsi uniti, e di uscire a cena pur restando in casa. In definitiva un modo diverso di passare la serata senza abbandonare le mura domestiche.