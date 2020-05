Sono quegli eroi silenziosi di cui nessuno parla ma che sono impegnati attivamente h24 in tutte le emergenze ma anche nelle attività ordinarie. Sono quegli eroi che dedicano il loro tempo al servizio del prossimo senza chiedere sostanzialmente nulla in cambio. Sono quegli eroi che giorno dopo giorno svolgono le più svariate attività anche a supporto delle istituzioni. Sono quegli eroi che generalmente finite le emergenze vengono proprio dimenticati dalle istituzioni. Sono i volontari di protezione civile. Uomini e donne, centinaia di migliaia in Italia, decine di migliaia in Puglia che hanno messo al servizio delle comunità anche in questa emergenza da Covid-19 le loro professionalità ed il loro tempo.

Croce Rossa, Anpas e Misericordie sono le associazioni del terzo settore che raggruppano il 90% dei volontari in tutta Italia ed anche in Puglia. Sono loro che hanno costituito e continuano a costituire in Puglia il braccio armato delle istituzioni al servizio delle persone. Raccolta e consegna di spese e farmaci, servizi di trasporto anche Covid-19, attività di emergenza urgenza, servizi dialisi, monitoraggio della temperatura in luoghi sensibili, coordinamento di interventi di ogni genere.

Ma, come detto, spesso capita che le stesse istituzioni si dimentichino in fretta del lavoro certosino e di grande abnegazione svolto dalle associazioni di volontariato. In Puglia, per esempio, sono ricominciati gli attacchi alle stesse associazioni di volontariato, da parte di alcuni consiglieri regionali, sulla gestione delle postazioni di 118. Un servizio che è stato indicato a maggio dello scorso anno come il migliore d’Italia per professionalità ed interventi anche grazie al supporto fattivo delle associazioni oltre che delle Asl. In Italia, invece, l’emergenza Covid ha portato al non riconoscimento delle attività di volontariato come attività sanitarie con la conseguente difficoltà per centinaia di volontari di rientrare al lavoro dopo il loro servizio. Un paradosso tutto italiano che si spera sia corretto nel prossimo Decreto governativo.

Il servizio su News24.City.