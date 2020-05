Prosegue il ciclo di incontri on line proposti dal Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, con lo scopo di analizzare lo scenario attuale e di immediato futuro su temi di fondamentale importanza come il “Welfare”.

Il calendario di incontri, incentrati in maniera particolare sul segmento degli “Scenari possibili”, propone ora il terzo appuntamento, pensato per approfondire e disegnare scenari possibili di sviluppo delle politiche di welfare: mercoledi 13 maggio alle ore 18.00 incontro sul tema “Come reinterpretare il Welfare locale: proposte e strumenti innovativi” con la partecipazione di Carmelo Rollo (Presidente regionale LegaCoop), Gianluca Budano (Cons. Pres. naz.le ACLI – Politiche della famiglia), Lucio D’Ubaldo (Direttore CDSC – ANCI-IFEL), coordinati da Irene Turturo (Responsabile Area Welfare dell’Agenzia per l’Occupazione del Patto Territoriale Nord barese/Ofantino).

Per pianificare la ripartenza è necessario avere una visione umanistica e mettere al centro della ri-programmazione dei servizi, la “persona” e il suo sistema relazionale. In questo contesto il Terzo Settore ha un ruolo fondamentale nell’intercettare i bisogni e il cambiamento al fine di co-progettare servizi innovativi in piena applicazione del principio di sussidiarietà.

Il programma di incontri organizzati dal Patto Territoriale ha visto nelle settimane precedenti, dibattiti sul tema dell’ “Assistenza alimentare durante l’emergenza: misure di gestione, limiti e scenari futuri”, Marco Tribuzio – Direttore del Banco delle Opere di Carità di Bari, e su “Proposte per contrastare la povertà in periodo emergenziale”, con Nicoletta Teodosi (Presidente Cilap Eapn Italia), sempre coordinati da Irene Turturo.

Puoi seguire la diretta su https://bit.ly/3bk94se