«Nelle scorse settimane la Fipav è intervenuta con le prime indicazioni e decisioni per gettare le basi regolamentari, di propria competenza, per riprendere le attività organizzative per la prossima stagione da parte di tutte le società affiliate. Decisioni che hanno interessato l’aspetto economico con la riduzione od annullamento degli importi per le affiliazioni ed iscrizioni ai campionati della prossima stagione agonistica e la rimodulazioni dei campionati giovanile e per la serie B del numero di squadre per girone (max 12)». Interviene così, in una nota, la Florigel Pallavolo Andria.

Il Direttore Generale Agostino Paradies: «Siamo in attesa della pubblicazione, da parte del Consiglio Federale, della Guida Pratica che conterrà la normativa che regolamenterà tutti i Campionati e, con la volontà dichiarata di venire incontro alle Società e alla loro programmazione. La Dirigenza della Manzoni ha avviato una fase per un confronto tra i suoi Dirigenti che hanno evidenziato alcuni aspetti che incideranno concretamente sulle scelte della Manzoni a poter proseguire le attività, come:

– Le linee guida sanitarie con la quale si definiranno gli strumenti, le procedure e le responsabilità soggettive per un ritorno in campo in sicurezza. A tal proposito nei giorni scorsi la Giunta della Federazione Italiana Pallavolo ha incontrato in video conferenza i referenti del Politecnico di Torino per un chiarimento e superamento dell’equivoco di fondo sul report con il quale si indicata la pallavolo come sport a più alto rischio di contagio. Gli interlocutori hanno manifestato la volontà di collaborare per favorire lo studio e la ricerca per la realizzazione di strumenti di protezione personale creati ad hoc per la pallavolo (come ad esempio mascherine in grado di adattarsi al viso degli atleti senza pregiudicarne le prestazioni), oltre che di voler condividere un percorso che porti alla stesura di un protocollo contenente le linee guida necessarie per un ritorno in campo in sicurezza.

– La disponibilità degli Enti locali a rendere fruibili le strutture sportive e le palestre scolastiche, nel breve, immaginando la tempistica legata all’effettivo inizio dell’anno scolastico o ad una ipotesi della federazione di concentrare tra gennaio e giugno 2021 tutti i campionati di categoria. Favorendo una riduzione temporale delle tariffe per le attività sportive dedicate alle squadre under ed un’azione ministeriale per sostenere l’attività sportiva e favore degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado all’interno del proprio istituto frequentato.

– La contribuzione economica a sostenete i maggiori costi per rispettare le linee guida sanitarie (sanificazione, protezioni individuali, ecc.).

– Le agevolazioni fiscali per favorire il sostegno economico delle donazioni di beni e servizi o le sponsorizzazioni.

– La possibilità di ridurre i costi delle trasferte con la composizione dei gironi rispettando la continuità territoriale e dell’importo delle tasse gara.

La Federazione sta facendo tutto quanto di sua competenza per sostenere il movimento e l’attività agonistica, adesso tocca ai Ministeri di riferimento ( Sport; Istruzione, Economia e Finanza) attuare ogni forma di contribuzione od agevolazione, altrimenti sarà difficile ripartire. La Manzoni come tantissime altre realtà hanno la voglia di ricominciare ribadendo la volontà di assicurare a tutti i praticati un impegno costante nel tutelare la salute per il ritorno in campo in totale sicurezza nel momento in cui le autorità governative lo permetteranno».