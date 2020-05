Dorian Nox conosce solo una parola: “originalità”. Ma senza perdere la propria vena artistica, tutta personale, e che in questi giorni di pandemia italiana e mondiale ha assunto in sé anche la chiave della quotidianità al tempo del Covid-19. Luca Ribatti (in arte Dorian Nox), cantautore andriese 26enne, si è posto una semplice domanda, “Come va?”, prendendo spunto da quella stessa quotidianità stravolta dal coronavirus. Da questo quesito ne è nato un nuovo brano realizzato completamente nella sua casa di Milano, dove il giovane andriese attualmente risiede. Il testo è una chiacchierata intrigante tra lui e la sua vita, accompagnato da un ritmo musicale “frenetico” quasi in contrapposizione con il video realizzato che mostra piccole scene quotidiane tutt’altro che “frenetiche”. Un mix originale che mette in risalto le doti artistiche di un ragazzo che ha voglia di far sentire la propria voce e la propria arte. Il brano è già disponibile su Youtube e si chiama, appunto, “Come va?”.

«Esser lontano da casa e dalla mia famiglia in un momento così delicato non è stato semplicissimo e non lo è tuttora – ha raccontato Luca Ribatti -. Ho potuto osservare il virus agire “molto da vicino” e questo mi ha portato a conoscere diverse sensazioni in questi mesi: dalla preoccupazione alla paura, dal sollievo alla gioia. Spesso, in questa situazione surreale, mi son chiesto “Ma quindi come va la vita?”. Non essendo riuscito a darmi una risposta, ho deciso di chiederlo direttamente a lei. Ne è uscito questo brano, che è una specie di chiacchierata tra me e la vita, nella quale lei, paradossalmente, mi rigira la domanda e mi conduce a molte considerazioni. Da qui, nel ritornello: “Lei mi chiede Come va? Come sta? Che succede mo’ in città?”. Il dono più grande che potesse farmi, infatti, è stato proprio quello di non rispondere, ma di permettere alle domande di tracciare lentamente un solco. Credo che le domande esplorino sentieri, le risposte li chiudono. Dunque mi sono abbandonato a questa domanda e ai flussi che ha generato. Tutto questo è accaduto, come emerge dal video, nella routine di azioni a cui siamo in qualche modo costretti in questi giorni. Per questo ho voluto fare un video artigianale, rigorosamente ripreso dal cellulare (protagonista indiscusso di questo periodo), che riprendesse la mia giornata tipo, accompagnandola appunto dalle riflessioni espresse nel brano».

Ecco il link di Youtube per ascoltare il brano di Dorian Nox (Luca Ribatti). A partire da oggi è disponibile anche su Spotify. Buon ascolto con Dorian Nox.