«Con riferimento alla richiesta autorizzatoria in oggetto del 4 maggio 2020, viste le motivazioni della stessa, la normativa richiamata, nonché il protocollo di sicurezza che si intende adottare, ove nulla osti da parte di chi legge per conoscenza, si prende atto dell’avvio dell’attività in questione nel rispetto delle misure di contenimento del contagio richiamate nell’istanza medesima, con invito alla Polizia Locale di effettuare accessi presso la struttura e verificarne il puntuale rispetto». E’ la nota firmata dal Commissario Prefettizio di Andria, Gaetano Tufariello, che concede il via libera alla riprese delle attività del Centro Zenith di Andria.

Dunque arriva il parere positivo dal Comune di Andria che permetterà al responsabile del Centro, Antonello Fortunato, e a tutti i volontari, di riavviare le attività con i ragazzi disabili dell’associazione andriese. Una bella notizia per una vera e propria famiglia costituita all’interno del Centro Zenith Andria negli ultimi anni. Proprio nella giornata di ieri Fortunato aveva assicurato che tutte le misure di sicurezza per la salute sarebbero state adottate anche grazie agli ampi spazi della struttura che accoglie l’associazione. Ora, grazie al parere positivo del Commissario, si potrà cominciare.