L’allarme lo suona Ruggiero Di Benedetto, barlettano e presidente del Fondo Internazionale per la Fotografia, ma porta il nome di oltre 2000 addetti ai lavori tra fotografi, operatori e grafici che su scala regionale lavorano nell’ambito del weedding e dei grandi eventi. L’emergenza da Covid-19, unita alle limitazioni per garantire la sicurezza e limitare la diffusione del contagio in occasione di momenti di aggregazione, rischia di mettere in ginocchio l’intero settore e limitarne a zero le attività nei prossimi mesi.

Un dato che sommato al fatto che le cerimonie solitamente hanno inizio in primavera, comporta uno stop di un anno per l’intero settore. Il tema è stato oggetto di un appuntamento di Speciale Telesveva, tra numeri della crisi, proposte e sguardi a chi si sta già attrezzando per evitare un collasso.

Insieme a Confartigianato e CNA, all’attenzione del Governo sono già arrivate specifiche richieste per evitare perdite che centinaia di milioni di euro. Intanto un intero settore resta a guardare, all’insegna di un motto: Apriamo per fare cosa?

