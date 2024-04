E’ arrivata nelle scorse ore la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato nuovamente il ricorso del comune di Andria dopo la pronuncia del TAR che aveva dato ragione alla ditta Doronzo nell’ambito del procedimento sulla variante urbanistica per la nuova bretella sud della tangenziale. E questa volta, almeno da un punto di vista legale, sembra esserci stata davvero l’ultima parola.

I giudici hanno in sostanza confermato la bocciatura della delibera con la quale il consiglio comunale negava la variante urbanistica sull’opera per la seconda volta tra il 2021 ed il 2023. La delibera di consiglio viene dichiarata dal Consiglio di Stato illegittima per una serie di ragioni accogliendo in parte anche le controdeduzioni della ditta. Il commissario ad acta, nel frattempo, ha comunque già riformato la delibera del Consiglio comunale dando il via libera definitivo alla variante urbanistica.