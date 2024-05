E’ in programma ad Andria, lunedì 6 maggio (ore 16 al Food Policy Hub, chiostro San Francesco), l’ultima tappa del tour di presentazione del bando regionale “Impresa Possibile”, che ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo di imprese sociali e progetti innovativi nel settore del welfare. Il bando, infatti, offre contributi per progetti che mirano all’inclusione sociale con un budget di 7 milioni di euro, supportando iniziative che possono variare da un minimo di €10.000 a un massimo di €250.000. Con una dotazione finanziaria di Euro 7.000.000,00 a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, l’avviso pubblico della Regione vuole creare impatto sociale ed economico nella comunità di riferimento attraverso l’inclusione sociale e/o socio-lavorativa, anche di soggetti svantaggiati. Sono previsti infatti specifici punteggi per la presenza nella compagine sociale di soggetti vulnerabili come le persone con disabilità, le persone destinatarie di misure di contrasto alla povertà, le persone detenute e le donne vittime di violenza.

Possono presentare proposta progettuale Imprese sociali nella forma di micro, piccole e medie imprese e Gruppi informali di persone fisiche che assumono l’impegno a costituirsi come impresa sociale o cooperativa sociale.

Le proposte progettuali devono riguardare una o più aree prioritarie di intervento previste dall’Avviso stesso che vanno dai servizi sociali innovativi, al welfare culturale, all’agricoltura sociale, al turismo accessibile e inclusivo, alla promozione dell’invecchiamento sano e attivo sino ad arrivare alla valorizzazione di beni pubblici e agli interventi di cittadinanza attiva.

L’evento vedrà la presenza degli esperti ARTI Puglia che forniranno tutte le informazioni necessarie sulla partecipazione al bando.

Alla tappa andriese sarà presente l’amministrazione comunale, assessorato alla bellezza nei luoghi da poco rifunzionalizzati dell’hub di innovazione sociale “Food Policy Hub”.

L’invito è a partecipare numerosi per cogliere questa opportunità.