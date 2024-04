Ricco e variegato il programma della Fiera d’Aprile che si apre ufficialmente oggi – martedì 23 aprile – una proiezione verso il futuro di tante tradizioni che provengono dal passato reinterpretate in chiave moderna: musica, teatro, danza, arte figurativa, incontri per i più piccoli e rappresentazioni in vari luoghi della città. E poi concerti, le proiezioni, le degustazioni, gli abiti d’epoca, le mostre. Insomma c’è davvero tanto: ci sono le arti e i mestieri e ci sono anche le eccellenze enogastronomiche in tavola.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

19 APRILE “50 anni di Lotte contadine in Terra di Bari: il caso di Andria” 17.04.1996 – 17.04.2024 ore 19.00: Biblioteca Comunale “G. Ceci” (P.zza S. Agostino)

20 APRILE – 20 MAGGIO “Insieme rifiorire” Concorso Balconi fioriti

20 APRILE “3ª 6 ore di Andria 1ª 8 ore di Andria” Ultra Maratona a cura di Ama Villa Comunale – Largo XXV Aprile ore 11.00 partenza della 8 ore ore 13.00 partenza della 6 ore arrivo ore 19.00

23 APRILE “Fonte della concordia… Autorità? ore 19.45: a cura dell’Azione Cattolica Parrocchia Sant’Agostino presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci” (P.zza S. Agostino)

23 e 24 APRILE “Alla corte di Francesco II del Balzo” Narrazione e musica medioevale ore 20.00 e 21.30: Andria Food Policy Hub (Chiostro San Francesco)

23 e 24 APRILE Il Food Policy Hub si racconta ore 19.00 – 21.30: Andria Food Policy Hub (Chiostro San Francesco)

DAL 23 APRILE al 5 MAGGIO Mostra: “Dimore” Fili oltre confini Progetto Rinascita a cura dell’Associazione In & Young asp con Gemitex e Cibelle ore 09.30 – 12.30 / ore 16.00 – 20.00: Museo Diocesano Andria (esclusi i giorni 25 aprile e 1 maggio)

23 APRILE Caterina Pontrandolfo “Il Ricamo della Vita” Canti, silenzi e storie delle ricamatrici di Andria ore 18.30: partenza dal Chiostro San Francesco verso il Museo Diocesano

24 APRILE “Mettete dei fiori sui vostri balconi” attacco poetico e di bellezza presentazione del concorso “Insieme Rifiorire” ore 19.00: Chiostro San Francesco

25 APRILE “Dalle radici alla tavola” Degustazione prodotti tipici, fattoria didattica, mostra d’arte a cura di Confcommercio dalle ore 10.30 alle 20.30 Residenza “Cucromia” in Via Canosa, 150

25 – 26 e 28 APRILE “La Zùitë” storia di un matrimonio d’altri tempi un film scritto da Luciano Albore e Sabino Matera ore 20.30: piazza Ruggiero Bonghi (nei pressi chiesa S. Nicola)

26 APRILE “knit Cafe _ ArMIAMOCI di uncinetto” a cura dell’Associazione In & Young asp e in collaborazione con l’Associazione Fiori d’Acciaio ore 16.00 – 21.30: Largo don Riccardo Zingaro (gia’ Fravina)

26 APRILE “Tour Andria sotterranea” con accesso al Museo Borgo Murgia a cura di Turisti in Puglia info e prenotazioni: 324 78 59 713 ore 17.00: incontro a Largo Grotte

26 APRILE “Mestieri scomparsi, la tessitura Sterlicchio – Antico Opificio” Conferenza del ricercatore storico Nicola Montepulciano a cura della Pro Loco Andria aps ore 19.40 – 21.00: Andria Food Policy Hub (Chiostro San Francesco)

26 APRILE “Esibizioni di ballo” a cura della scuola di ballo House Of Powerful ore 21.30: Piazza Catuma 26-

27-28 APRILE Il Food Policy Hub si racconta ore 19.00 – 21.30: Andria Food Policy Hub (Chiostro San Francesco) il 28 aprile anche alle ore 11.00 – 12.30

27 APRILE “Dal Ricettario: l’acqua Soil” Il ricettario emotivo della tradizione ore 18.30: Andria Food Policy Hub (Chiostro San Francesco)

27 APRILE “Grazie, professoressa Antonia Musaico Guglielmi” Riconoscimento e conferimento eccellenze Andriesi ore 20.30: Largo Bonghi

27 APRILE “P nu pimmn d frott” Rappresentazione teatrale sulle tradizioni andriesi a cura di Alfa Teatro, regia e testi di Mariella Colasuonno ore 21.00: Largo Bonghi

27 APRILE “A spasso nel tempo” percorso guidato animato in abiti rinascimentali con figuranti e musici a cura dell’Associazione Thempus ore 19.30: partenza dalla Cattedrale

27 APRILE “Bastianazzo” lettura interpretata e drammatizzata a cura di Antonio Memeo ore 20,20: Chiesa S. Anna

27 APRILE “La macchina del tempo frammenti di musica pop” a cura dell’Associazione culturale Consonanti ore 19.30: Via Vaglio

26-27-28 APRILE “Esposizione di foto d’epoca, libri e cartoline” a cura dello storico andriese Michele de Lucia ore 18.00 – 21.00: piazza Catuma

26-27-28 APRILE “Visita Galleria Conversano” Visita guidata e musica a cura del Circolo della Sanità di Andria ore 19.00 e 20.30: Piazza La Corte, 2 info e prenotazioni: 340 47 28 520

26-27-28 APRILE “Esposizione di libri, opere d’arte e materiale storico della Fidelis Andria” a cura di Vincenzo Saccotelli ex presidente di “Andria Azzurra” ore 18.00 – 21.00: sala espositiva piano terra Palazzo Ducale, via Vaglio

26-27-28 APRILE “Museo della civiltà contadina, arti, mestieri e tradizioni popolari” a cura dell’Associazione Terzo Millennio Onlus, dell’Istituto Tecnico Agrario “Umberto I”, Scialandrone Nicola, Associazione Formazione lavoro & Sviluppo, UCI Bat, Co.Co.In. e Associazione “Fra Storia e Natura” ore 18,00 – 21,00: Museo sito in Vialetto Calderisi nel centro storico tra i civici 34 e 36 e Istituto Agrario Umberto I Via Gelso, 11-13-15 (Mostra del Prof. Riccardo Campanile)

26-27-28 APRILE “Pieces of history – Pezzi di storia” Installazione tessile a cura di Maria Giusi Antolini ore 18,00 – 21,00: sala espositiva piano terra Palazzo Ducale, via Vaglio

26-27-28 APRILE “Il paese delle non meraviglie” esposizioni artigianali, letture animate, laboratori e visite al museo del giocattolo a cura dell’Associazione “Tutti giù per terra” ore 10,00 – 12,00 e 18,00 – 21,00: Oasi San Francesco, Chiostro San Francesco e Via S Francesco

26-27-28 APRILE “Drink Oil” contest su cocktail a base di olio extra vergine di oliva di Andria con una Giuria che decreterà il miglior cocktail ore 10.00 – 12.00 e 18.00 – 21.00: a cura della Fipe Confcommercio

26-27-28 APRILE “Il Sellaio” Mostra di un antico mestiere a cura di Quacquarelli Riccardo ore 18.00 – 21.00: sala espositiva piano terra Palazzo Ducale, via Vaglio

27 e 28 APRILE “Tracce di storia Federiciana” Disegna con noi una cartolina di Federico II di Svevia sulle tracce del passato. Performance e corsi di pittura a cura di INKART Srl ore 17.00 – 21.30: piazza Catuma

28 APRILE “Merenda a cm 0” pic nic di letture e merenda sana e sostenibile ore 18.30: dal Chiostro San Francesco a Largo Giannotti

28 APRILE “Stabat Mater” di G.B. Pergolesi – concerto di musica sacra con orchestra da camera e due soliste a cura dell’Accademia Musicale Federiciana ore 20,00: Chiesa Madonna dell’Altomare

28 APRILE Mariella Colasuonno “Storie e sogni di donne andriesi” a cura dell’Associazione In & Young asp ore 19,00 e 20,30: Museo Diocesano

4 MAGGIO Agata Paradiso “Donna… cucita a mano” a cura dell’Associazione In & Young asp ore 19.30: Museo Diocesano