«Entro la prima decade di luglio, altri 65 poliziotti entreranno in servizio presso la Questura di Barletta Andria Trani per le esigenze di sicurezza dell’intero territorio provinciale. Un numero di per sé già importante, ma che assume un’ulteriore connotazione positiva se associato al dato dei 20 concomitanti trasferimenti o pensionamenti entro il 2024: un saldo positivo, quindi, di ben 45 unità». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

«Un dato che rappresenta un’inversione di rotta rispetto al passato e un segnale molto significativo di attenzione alle criticità segnalate ad ottobre scorso sia al ministro dell’Interno Piantedosi che al capo della Polizia Pisani, che ringrazio, in visita presso la Prefettura. Impegni che si sono concretizzati fin da subito, con provvedimenti immediati: vorrei infatti ricordare l’incremento giornaliero di otto equipaggi, provenienti da Puglia e Calabria, operativo da novembre scorso e grazie al quale sono state condotte incisive operazioni “ad alto impatto” sui nostri territori, nonché l’arrivo di oltre 20 unità, tra agenti ed assistenti della Polizia di Stato, a gennaio scorso. E, infine, i prossimi 65 agenti entro luglio. Aiuti concreti, che da tempo attendevamo e che questo governo sta realmente e tempestivamente garantendo ai cittadini».