La presentazione della 587esima Fiera d’Aprile ad Andria è stata lo sfondo perfetto per l’inaugurazione dei locali appena restaurati a piano terra del Palazzo Ducale. Un lungo lavoro di connessione tra enti considerando che il finanziamento da circa 250 mila euro è del GAL Le Città di Castel del Monte e per le opere il Comune di Andria ha dovuto far fronte alle diverse prescrizioni della Soprintendenza.

All’interno delle sale appena consegnate nelle intenzioni ci sarà un progetto di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Un bando assegnerà i locali ai privati ed alla cosiddetta filiera corta della produzione territoriale. Una riqualificazione che sarà comunque completata con le scuderie in cui si sta ancora lavorando e che, invece, saranno sede del progetto multimediale “Le poste di Federico II” con la storia della città ed in particolare del casato Svevo. Nelle intenzioni un legame sempre più forte tra Castel del Monte e Palazzo Ducale che sarà poi oggetto di profondi lavori di riqualificazione grazie ai fondi del PNRR da 14 milioni di euro e per cui è in corso l’assegnazione delle opere.

Nel frattempo è partita anche la 587esima edizione della Fiera d’Aprile che animerà il centro storico e non solo sino ai primi giorni di maggio come da tradizione.

