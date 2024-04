Saranno avviati lunedì 22 i nuovi interventi di manutenzione stradale gestiti dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Andria. L’avvio dei lavori interesserà in modo particolare viale Ovidio a cui seguirà la messa in sicurezza di via vecchia Barletta e via Barletta. Considerata la presenza della fermata dei bus su viale Ovidio si chiede, soprattutto ai viaggiatori, di considerare i possibili disagi dovuti alla logistica del cantiere stradale. Seguiranno informazioni puntuali sui prossimi tratti interessati dai lavori. Si informa inoltre che nella mattinata di domani domenica 21 aprile, parte della viabilità urbana, via Corato sino alla rotatoria, via Puccini, via Verdi, via Bisceglie sino alla rampa di accesso alla tangenziale e parte della stessa, sarà interessata da una gara ciclistica “Giro Mediterraneo in Rosa”. Si chiede comprensione per gli inevitabili disagi alla circolazione. I tratti saranno presidiati dalla polizia municipale.