Siamo in piazza Santa Maria Vetere, luogo che da troppo tempo si presenta in uno stato di degrado. Mattoni sollevati dalle radici degli alberi, impianto di illuminazione dei viali danneggiato, incuria generale e poi il totale stato d’abbandono del parco giochi per bambini. Giostrine rotte, pavimento rovinato e condizioni ben lontane dalla sicurezza dei bambini. La denuncia arriva proprio dai residenti che ogni giorno frequentano la piazza.

Anche gli esercenti delle attività che si affacciano sulla piazza non sono contenti. Proprio loro, insieme ad altri residenti, nel 2020 riqualificarono di tasca loro proprio l’area giochi per bambini. Iniziativa civica che purtroppo nel tempo si è rivelata inutile.

E la situazione non migliora spostandosi anche in via Arimondi, in un’altra piazzetta frequentata. Qui sono stati tolti alcuni alberi di pino pericolanti. Gli anziani e gli esercenti chiedono che vengano piantati altri alberi che possano dare un po’ di frescura soprattutto in estate.

Il servizio.