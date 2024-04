Andria scende in campo nella sfida per l’inclusività. Domenica 21 aprile nel Palasport, a partire dalle 9.30, si terrà la terza tappa dell’AQP Tour Baskin Puglia, il torneo di basket inclusivo organizzato dalla S.S.D. La Scuola di Basket con il sostegno di Acquedotto Pugliese (AQP). In campo il triangolare fra le rappresentative di Andria Verde, Andria Bianca e Monopoli.

L’AQP Tour Baskin Puglia è una manifestazione all’insegna dell’inclusione e dell’aggregazione che mette in risalto i valori sociali, umani e sportivi. Il Baskin è una pratica sportiva aperta a giocatrici e giocatori con e senza disabilità, di ogni livello e di qualsiasi età.

Le prime due tappe si sono svolte il 7 e il 14 aprile a San Pietro Vernotico e Monopoli. Dopo l’appuntamento di Andria, il tour proseguirà a Castellaneta (19 maggio – Tensostruttura Dimastrochicco), Foggia (26 maggio – Palazzetto Russo) e Lecce (1-2 giugno – PalaVentura).

La prima edizione dell’AQP Tour Baskin Puglia è realizzata con il patrocinio di Regione Puglia, Ente Italiano Sport Inclusivi e Comitato Italiano Paralimpico Puglia.