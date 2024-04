Si parte ufficialmente lunedì con un intenso mese di maggio per formarsi ed accedere alla qualifica di operatore di attività oleoturistiche. E’ quanto organizzato dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte ad Andria con l’importante partnership di ArtTurism e patrocini prestigiosi tra cui i GAL, il Distretto Agroalimentare di Qualità Puglia Federiciana e diverse associazioni di categoria.

Il corso, che ha già riscosso un ottimo successo numerico ma che ha ancora qualche posto disponibile, è rivolto ad appassionati del mondo elaiogastronomico, ma anche a chi opera nel settore turistico e punta a superare un gap normativo che consentirà a breve di avere anche un albo specifico regionale degli operatori del settore.

Ieri la presentazione ufficiale del corso ad Andria. Un progetto in cui uno dei valori aggiunti è senza ombra di dubbio il corpo docenti.

Formarsi al mondo olivicolo ed oleario con attenzione però anche al marketing e all’accoglienza per scalare posizioni essenziali nel campo del turismo gastronomico e non solo. In una terra che vive con l’olio verde quale settore trainante dell’economia ed una produzione invidiata in tutto il mondo.

