Il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, ha convocato un consiglio monotematico, in seduta pubblica ed in adunanza straordinaria per lunedì 15 Aprile 2024 alle ore 16. All’ordine del giorno i “ritardi per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria”.

Al Consiglio Comunale sono stati invitati a partecipare i consiglieri regionali del territorio, i vertici istituzionali Asl Bt, l’assessore alla Sanità Regione Puglia ed il direttore del Dipartimento salute della Regione Puglia, i presidenti delle Commissioni regionali interessate dal tema. La seduta servirà a fare il punto della situazione sulla realizzazione del nuovo ospedale alla luce degli ultimi avvenimenti registrati a livello regionale, chiedendo anche un impegno formale e concreto ai politici del territorio.

I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.