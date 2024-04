Cinque monopattini elettrici e una bicicletta sono stati rubati davanti al cancello del liceo scientifico “Riccardo Nuzzi” di Andria poco fa, intorno alle 13,00.

Uno degli studenti è riuscito a riprendere gli ultimi attimi della scena: il video mostra come un lesto ladro abbia in pochi attimi tagliato i lucchetti e caricato su un furgone bianco tutto ciò che poteva asportare. Il mezzo, guidato evidentemente da un complice, fugge altrettanto velocemente verso via Mozart.