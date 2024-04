«Siamo dei bersagli mobili e ribadisco che si tratta di un fenomeno di una gravità assoluta che, non di rado, vede colleghi perdere la propria vita». Così il dottor Benedetto Delvecchio presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani. «Affermo questo anche in riferimento a quanto accaduto qualche giorno fa ad Andria allorquando un uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo aver minacciato il personale sanitario e preso a calci la porta di ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale cittadino, danneggiandola. Esprimo la solidarietà più viva ai colleghi ed al personale sanitario del Pronto Soccorso di Andria che ha vissuto dei veri e propri momenti di terrore».

Delvecchio sottolinea che «in ambito preventivo legato alla violenza contro noi medici plaudo l’iniziativa tra Asl Bt e Comando Provinciale dei Carabinieri al fine di rafforzare i controlli ribadendo il grazie di sempre alle Forze dell’Ordine per tutto quello che fanno».

La conclusione del presidente Delvecchio: «Ragioneremo, come già avvenuto in passato, nel nostro Consiglio Direttivo della piaga della violenza contro i medici e ribadiamo la nostra più completa collaborazione con il Prefetto Rossana Riflesso, il Procuratore capo della Repubblica Renato Nitti e la direttrice generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo per tentare di debellare la piaga della violenza contro i medici».