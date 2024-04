“Ringrazio la famiglia Futsal Andria – afferma Roberto Chiereghin – per avermi dato la possibilità di continuare un progetto tecnico, iniziato ad ottobre, e che ci ha visti tutti allineati nei modi e nei tempi per la crescita dei nostri ragazzi. Sono orgoglioso di far parte di questa splendida famiglia e prometto impegno e dedizione come ho sempre fatto da quando sono arrivato.”