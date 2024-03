Da un lato, la posizione di chi ha puntato sul restare e investire il proprio futuro nella sua terra d’origine; dall’altro, il punto di vista di chi -con desiderio e convinzione- ha, invece, deciso di lasciare Andria per cercare realizzazione altrove. Infine, la ricerca di una terza via, quella del ritorno: è realmente possibile ricondurre all’origine le esperienze attinte altrove? “”Sensibilità e prospettive differenti si intrecciano in un autentico confronto generazionale, con l’ambizione di convergere e sfiorarsi in punti d’incontro.

Il tema dell’emigrazione giovanile tocca da vicino la nostra generazione. Sabato 30 marzo 2024, alle ore 16.30, in Viale Crispi – 40 ad Andria (presso il Good For Food), con Nicola d’Ambrosio (presidente nazionale di Azione Universitaria), Riccardo Alicino (Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale) e diversi giovani del territorio proveremo a rispondere assieme ad alcuni tra gli interrogativi sul nostro futuro che più di tutti a 20 anni ci poniamo.