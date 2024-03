Si insedia oggi il nuovo Consiglio Provinciale della Bat. Dopo le consultazioni dello scorso 17 marzo, sindaci e consiglieri comunali della sesta provincia pugliese hanno scelto i propri rappresentanti, laddove invece la Presidenza di Bernardo Lodispoto fu confermata nel mese di dicembre.

La maggioranza, di centrosinistra, è composta da 7 consiglieri eletti nella lista “Per la Bat”, 5 invece quelli della lista di centrodestra “Buona amministrazione per il territorio”. Unico andriese eletto è Lorenzo Marchio Rossi, già vice presidente della Provincia.

«A tutti i consiglieri neo elettri auguro buon lavoro – commenta il sindaco di Andria Giovanna Bruno – In particolare al confermato Lorenzo Marchio Rossi, a cui rinnovo i complimenti per l’importante risultato personale e politico raggiunto. Ringrazio anche i consiglieri andriesi uscenti per il lavoro svolto, ovvero Emanuele garra, Gianni Vilella e Gianluca Grumo. Rinnovo gli auguri di buon lavoro al Presidente della Provincia Bernardo Lodispoto che con il nuovo consiglio, ora, diventa pienamente operativo in un momento della vita dell’ente Provincia fondamentale: è questa, infatti, la fase in cui si devono mettere mettere a punto una serie di interventi, in primis valorizzando le misure di finanziamento PNRR, le opportunità di sviluppo e di crescita del territorio visto che scontiamo forti ritardi nella programmazione».

Per il sindaco «l’esperienza della Provincia deve servire per creare maggiormente un clima di condivisione e di coesione tra le dieci città, in un momento storico in cui più si è squadra, più si fa rete, più si realizzano obiettivi decisivi di crescita per l’intero territorio. Buon lavoro a tutti!». I due nuovi vicepresidenti saranno nominati il prossimo 3 aprile.

Questa dovrebbe essere l’ultima elezione di secondo livello della provincia, in vista della modifica voluta dal Governo centrale che porterà nei prossimi mesi alle elezioni dirette dei cittadini del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale.