Allarme bomba ad Andria. Due biglietti ritrovati in via Genova alle spalle della scuola Vittorio Emanuele III con l’allarme ed un chiaro riferimento a quanto accaduto a Trani due giorni fa. Immediata la decisione di evacuare l’istituto per effettuare i controlli necessari. Tutti i genitori sono stati allertati e sono intervenuti per prelevare i bambini. Sul posto polizia di stato, polizia locale e carabinieri. Interdetto il transito in una ampia zona attorno all’istituto.