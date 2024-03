«Niente uomini, please». È la parola d’ordine del neonato Club delle Donne,

costituito per iniziativa del Consiglio Direttivo dell’Inter Club “Andria 2002”

presieduto da Mino Bellifemine e accolto con entusiasmo e convinzione da

tutti i soci.

Si tratta, in sintesi, di uno spazio in cui la passione per i colori nerazzurri

non è vincolante e il calcio non c’entra affatto, ma che è a disposizione di

tutte le donne di Andria che hanno piacere di riunirsi per stare insieme e

condividere iniziative di carattere sociale, culturale o benefico.

«Non ci sono tessere da sottoscrivere, l’organizzazione non prevede cariche

specifiche e, infine, nessun uomo è ammesso durante gli incontri – spiega il

presidente dell’Inter Club, Mino Bellifemine – Il Direttivo ha designato un

consigliere a fungere da riferimento per ogni necessità, ma anche lui resta

fuori durante le riunioni. Le prime adesioni, per forza di cose, sono arrivate

da mogli, figlie e fidanzate di molti soci dell’Inter Club, ma con il passare

delle settimane il coinvolgimento si è allargato e si può ora ufficializzare

l’avvio delle attività. L’Inter Club – aggiunge Bellifemine – mette la propria

sede a disposizione delle aderenti all’iniziativa un giorno a settimana, il

giovedì. Il Club delle Donne si riunisce in completa autonomia e decide le

attività da varare».

Il periodo di rodaggio ha prodotto già numerose iniziative: incontri su uno

dei temi di più scottante attualità come la violenza contro le donne (ospite

l’avv. Tommaso Matera) e il “codice rosso” (ospite la dott.ssa Patrizia

Lomuscio, psicologa e presidente del Centro Antiviolenza); cultura

giapponese (con Luisa Lotito); proiezione di film; visita guidata di Andria

Sotterranea (con Alessandra Pisani); studio di nutrizione (dott.ssa Maria

Luisa Sellitri).

Ora il Club delle Donne è pronto per presentarsi alla città.

L’appuntamento è fissato per giovedì 21 marzo, alle ore 19, nella sede

dell’Inter Club “Andria 2002”, in via Regina Margherita 137, alla presenza

dell’Assessora alla Persona Dora Conversano.