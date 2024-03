Torna a macchiarsi di sangue la strada provinciale 231. Nel pomeriggio un uomo di 60 anni è morto a seguito di un incidente in auto avvenuto all’altezza di Ruvo di Puglia. La vittima, originaria di Andria, stava viaggiando in direzione Foggia. Secondo quanto emerso l’auto, un’Alfa Romeo 156, si è ribaltata dopo aver perso il controllo. Ancora da chiarire la dinamica. Nell’impatto per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale di Ruvo, i carabinieri, vigili del fuoco ed una equipe sanitaria del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini. Il traffico ha subito rallentamenti e disagi, bloccato il tratto compreso tra le uscite Ruvo zona industriale e Ruvo-Altamura.