Torna puntuale come ogni anno, in occasione delle festività pasquali, la vendita delle uova di Pasqua dell’AIL il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca scientifica e a sostegno del reparto di Ematologia dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta. Un piccolo ma importante gesto a cui in tanti hanno risposto presente nell’ultimo weekend, recandosi presso gli stand allestiti ad Andria, Trani, Barletta e Bisceglie. Da sempre questa iniziativa dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma coinvolge tutta l’Italia, quest’anno con oltre 4mila piazze. I risultati a livello scientifico stanno arrivando.

Archiviato il weekend, è ancora possibile dare il proprio contributo acquistando le uova di Pasqua dell’AIL. Prossimo appuntamento domenica 24 marzo ad Andria (in viale Crispi), a Trani (in via Mario Pagano) e a Bisceglie (in piazza San Francesco). In settimana, invece, sarà possibile recarsi nei punti AIL della BAT.

Il servizio.