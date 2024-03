Centinaia di cittadini hanno raggiunto il quartiere San Valentino di Andria per l’inaugurazione del parco intitolato alla memoria delle vittime andriesi del Covid. Un momento toccante in cui sono stati pronunciati ad uno ad uno i nomi di chi ha perso la vita nella battaglia contro il virus. Una pagina di storia che ha toccato le vite di milioni di persone nel mondo. L’inaugurazione del parco arriva proprio nella giornata nazionale per le vittime del Covid, il 18 marzo, giorno in cui a Bergamo nel 2020 sfilarono le bare sui camion dell’esercito. Immagini divenute il simbolo di quegli anni drammatici. Ad Andria le vittime del Covid furono 360, ma solo una parte dei parenti ha dato il consenso affinché il nome del proprio caro venisse ricordato nel parco del quartiere San Valentino. L’idea è quella di realizzare una targa per ciascun nome che verrà apposta ad un albero. La pratica resta ancora aperta per chi non ha ancora dato il consenso. Un modo per commemorare le vittime diversamente da quanto avvenuto negli anni della pandemia.

Il parco della memoria rientra tra le opere sociali rese possibili grazie al contributo della maison “Gucci”, a margine della sfilata di alta moda a Castel del Monte a maggio 2022. Importante il contributo dell’assessorato all’Ambiente del comune di Andria e di Legambiente. All’inaugurazione hanno preso parte tanti parenti delle vittime, visibilmente commossi nel ricordare i propri cari scomparsi. Numerosi gli abbracci, le lacrime. E poi gli applausi a rompere il silenzio.

Il servizio.