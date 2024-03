Il titolo del suo libro è abbastanza evocativo: il patto, oltre il trentennio perduto. Un patto fondato su tre cardini principali come spiega lo stesso autore il leader di Azione Carlo Calenda.

Ospite ad Andria del circolo cittadino in una gremita sala consiliare, il leader del partito centrista ha spiegato la sua idea politica partendo dai tanti errori commessi in particolare negli ultimi trent’anni da quando si è aperta la nuova fase della cosiddetta Seconda Repubblica. Ed Azione, in questo senso, può avere un profilo importante per il futuro a partire dal principio sul quale è fondato.

Calenda non ha risparmiato critiche in particolare al Movimento 5 Stelle con cui non è mai nato un particolare feeling.

Di stretta attualità l’ormai famoso campo largo del centro sinistra in vista di una serie di appuntamenti importanti elettorali. Prossimo molto ravvicinato quello in Basilicata.

Il servizio su News24.City.