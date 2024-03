Quando l’olio extravergine d’oliva sposa la buona cucina. È la promessa di matrimonio che si rinnova ancora una volta ad Andria, in occasione della 16esima edizione di Qoco, lo storico concorso internazionale dedicato ai giovani cuochi dell’Europa e del Mediterraneo. Dieci talenti dei fornelli, tutti under 32 ma già ampiamente affermati, si misureranno con le materie prime locali per esaltare l’olio extravergine, vero protagonista della manifestazione. I dettagli dell’edizione 2024, in programma dal 22 al 24 marzo nella città federiciana, sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa.

La tradizionale kermesse rappresenta un fiore all’occhiello per la città, dal punto di vista della promozione dell’extravergine di oliva e del turismo gastronomico. Un evento riconosciuto ormai anche fuori dai confini locali, come testimoniato dagli apprezzamenti ricevuti dalla delegazione andriese, qualche settimana fa a Madrid, da parte dei vertici del Comitato Olivicolo Internazionale, la massima autorità mondiale in materia di olio.

Qoco 2024 sarà infatti anche l’occasione per presentare il prototipo di un logo identitario e di una bottiglia ad etichetta unica che riunisce, per la prima volta in assoluto, 20 produttori locali sotto il marchio “Cappello”, l’olio extravergine di oliva di Andria. Il servizio.